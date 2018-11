Retailexpert Jorg Snoeck: 'Blokker had grote troeven voor e-commerce'

De familie Blokker zet het zwaar verlieslatende Blokker te koop, nadat ze al de vele zusterketens in de etalage had gezet. Jorg Snoeck, een retailexpert van Retaildetail, verwacht niet dat Blokker België apart wordt verkocht.