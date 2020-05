Renault heeft in een mededeling bevestigd dat het bijna 15.000 banen wil afbouwen, waarvan 4.600 in Frankrijk. De Franse autobouwer wil op drie jaar tijd meer dan 2 miljard euro besparen.

Renault, dat wereldwijd rond de 180.000 werknemers telt, maakte vorig jaar al verlies en werd dit jaar net als de rest van de sector getroffen door de coronacrisis. De autobouwer gaat zijn besparingsplan in een 'voorbeeldige dialoog' bespreken met sociale partners en lokale besturen, luidt het.

De afbouw van arbeidsplaatsen zou drie jaar duren en zal onder meer gebeuren via omscholing, interne mobiliteit en vrijwillig vertrek.

Renault wil zijn productiecapaciteit naar beneden bijstellen van 4 miljoen wagens vorig jaar naar 3,3 miljoen in 2024. Uitbreidingen in Marokko en Rusland zijn daarom opgeschort.

