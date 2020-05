De Franse autobouwer Renault wil wereldwijd zo'n 15.000 banen schrappen in een poging om 2 miljard euro te besparen.

Dat stellen bronnen dichtbij de top van het bedrijf.

Renault maakt morgen/vrijdag een eerder aangekondigd besparingsplan bekend, waarbij over drie jaar 2 miljard euro zou gesnoeid worden.

Renault kampt met financiële moeilijkheden. In thuisland Frankrijk heeft de autobouwer een staatsgarantiekrediet nodig van 5 miljard euro. Daar zouden 4600 jobs op de helling staan. De vakbonden van Renault hebben het besparingsplan donderdagavond uit de doeken gedaan gekregen. Naakte ontslagen zouden er niet vallen. Er wordt gemikt op vrijwillige vertrekken, interne mobiliteit en reconversiemaatregelen, aldus de eensluidende bronnen. De Franse staat heeft in Renault nog altijd een aandeel van 15 procent.

