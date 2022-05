De Franse autoproducent Renault verkoopt zijn meerderheidsbelang in de Russische automaker AvtoVaz - de producent van Lada - aan de Russische overheid. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt.

Koper van het meerderheidsbelang is NAMI, een onderzoeksinstelling voor auto's die onder het Russische ministerie van Industrie valt. Renault verkoopt ook een autofabriek - de Avtoframos-fabriek nabij de hoofdstad - aan de Moskouse autoriteiten.

Opvallend: Renault houdt de optie open om het belang in AvtoVaz binnen de zes jaar terug te kopen. Renault-CEO Luc de Meo heeft het over een verantwoordelijke keuze in het belang van de 45.000 Russische werknemers van het bedrijf.

Met de deal komt er voorlopig een einde aan de aanwezigheid van Renault in Rusland.

