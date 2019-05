De beoogde megafusie tussen automakers Fiat Chrysler en Renault zal geen banen kosten. In een interview heeft Jean-Dominique Senard, topman van de Franse automaker, beloofd dat de deal 'geen menselijke offers' zal vergen.

Het bestuur van Renault neemt naar verwachting volgende week een voorlopig besluit over het fusievoorstel van het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler. Senard, die al wordt genoemd als topman van het gecombineerde bedrijf, probeert vakbonden en politici nu te overtuigen van de voordelen van de samenvoeging.

Senard is donderdag in Japan om ook Renaults samenwerkingspartner Nissan mee te krijgen. Na afloop van een bijeenkomst met topbestuurders stelde hij dat Nissan veel vragen had maar uiteindelijk "de boodschap begreep". "Het gaat alleen maar lukken als mensen ervoor open staan", zei hij. "Maar ze kunnen dit natuurlijk onmogelijk in één nacht verteren."