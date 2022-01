De autoalliantie Renault-Nissan-Mitsubishi Motors zal de komende vijf jaar 23 miljard euro investeren in de elektrificatie van haar voertuigen. Tegen 2030 wil ze 35 nieuwe elektrische modellen op de markt brengen, zo is donderdag aangekondigd.

Het samenwerkingsverband van de drie autofabrikanten, dat eerder nog bijna uit elkaar dreigde te vallen door de val van de architect en leider van de alliantie Carlos Ghosn, hoopt met het plan de banden aan te halen en de concurrentiekracht te versterken. 'Dit zijn enorme investeringen die geen van de drie bedrijven alleen kunnen doen', zei Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard in een verklaring.

De totale investeringen, die vorig jaar al afzonderlijk door de autofabrikanten werden aangekondigd, zullen worden besteed aan gedeelde productieplatforms, batterijen en besturingssystemen. Nissan zal de ontwikkeling van de zogeheten solid-state batterijtechnologie leiden. Deze technologie moet zorgen voor sterk verbeterde prestaties op het gebied van energie en veiligheid van accu's voor elektrische voertuigen. Renault richt zich onder meer op software. De drie autobouwers zullen hun wagens ook meer bouwen op gemeenschappelijke platforms. Ze willen voor elektrische wagens vijf dergelijke platforms, waarop 90 procent van hun modellen gebouwd zullen worden.

Zo zal de elektrische opvolger van de Nissan Micra worden gebouwd in Renault ElectriCity, het Europese productiecentrum voor elektrische voertuigen in Noord-Frankrijk. En het Japanse Mitsubishi herlanceert zich in Europa met twee nieuwe modellen, die gebaseerd zijn op modellen van Renault.

De voorbije jaren investeerden Renault, Nissan en Mitsubishi naar eigen zeggen al meer dan 10 miljard euro in elektrificatie.

