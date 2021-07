De groep Renault heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 368 miljoen euro geboekt. De autobouwer geeft aan dat zijn besparingsplan voor loopt op de doelstellingen, na een erg moeilijk jaar 2020.

De omzet kwam in het eerste semester uit op 23,4 miljard euro, een stijging met 26,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft van 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis, schreef Renault nog een omzet van 28 miljard euro in de boeken.

De autobouwer kondigde vrijdag ook aan dat hij zijn besparingsplan ten belope van 2 miljard euro een jaar eerder dan gepland zal rond hebben. Zowat 1,8 miljard euro aan besparingen werd al gerealiseerd.

De wereldwijde chiptekorten wegen ook bij Renault nog op de assemblage. De autobouwer waarschuwt dat die kunnen zorgen voor een productieverlies van zowat 200.000 voertuigen dit jaar.

