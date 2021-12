Reisconcern TUI blijft lijden onder de coronapandemie, die het toerisme sinds vorig jaar zwaar verstoort. In het boekjaar 2020-2021, dat liep tot eind september, boekte de Duitse groep een nettoverlies van bijna 2,5 miljard euro. Na een sterke groei in de zomer is de grootste touroperator ter wereld wel op weg uit de crisis.

'Voor de zomer van 2022 en het hoogseizoen verwachten we op vlak van boekingen een terugkeer naar het niveau van 2019, voor de coronacrisis', aldus topman Fritz Joussen. Het nettoverlies voor het afgelopen boekjaar ligt een vijfde lager dan in het jaar ervoor. Analisten hadden wel verwacht dat het bedrijf het beter zou doen. Zo rapporteert TUI een jaaromzet van 4,73 miljard euro, terwijl analisten een omzet van 5,67 miljard hadden verwacht. De onderliggende ebit (winst voor interesten en belastingen) kwam uit op een verlies van 2,08 miljard, meer dan de 2,04 miljard die analisten hadden voorspeld.

In het persbericht over de resultaten wijst TUI er ook op dat TUI Hotels & Resorts en de touroperators in de westerse (België, Nederland, Frankrijk) en centrale (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen) regio's voor het eerst sinds het begin van de crisis positieve kwartaalresultaten konden voorleggen.

TUI zegt nog vooral positieve trends te zien op vlak van boekingen. In het eerste kwartaal van het huidige boekjaar 2021-2022 bereikt de groep een capaciteit van 69 procent in vergelijking met voor de coronacrisis, 'waarbij 93 procent van het programma van het eerste kwartaal al verkocht is'. De gemiddelde prijzen voor de winter liggen 15 procent hoger dan voor corona, voor de zomer gaat het zelfs om een stijging met 23 procent.

De groep laat ook nog weten te bekijken of de capaciteit voor de winter aangepast moet worden nu de omikronvariant van het coronavirus nieuwe onzekerheid veroorzaakt in de reissector. De capaciteit voor de wintervakanties kan vastgelegd worden op 60 tot 80 procent in vergelijking met het niveau van voor de crisis.

