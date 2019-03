Regisseur Kenneth Mercken en producent Koen Mortier: 'De bioscoopfilm is vrijwel dood'

Het moest een coureur zijn. Daar waren regisseur Kenneth Mercken en producent Koen Mortier (CZAR) het snel over eens. Als je je film Coureur noemt, moet je hoofdpersonage de juiste houding op de fiets hebben en weten wat een leven in het wielrennen betekent. Mortier had het al gemerkt tijdens het draaien van Engel, de film die hij baseerde op het levenseinde van Frank Vandenbroucke. Mercken, ooit zelf een beloftevol wielrenner, wist dan weer perfect hoe hij het dopingverhaal van Coureur in beeld wilde brengen. Hij haalde de inspiratie dan ook in zijn eigen leven. "Al hebben we ook enkele acteurs een kans gegeven om zich te bewijzen voor de rol", vertelt Mercken. "Ik heb hen op de fietsrollen gezet en hen tot het uiterste laten gaan. Een van hen ging zo diep dat hij van de fiets viel, recht in mijn armen."

...