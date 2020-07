De regeringstop zit vrijdag samen met luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines en haar moedermaatschappij Lufthansa om te onderhandelen over staatssteun. Na weken van radiostilte is er opnieuw digitaal overleg gepland, zo schrijft De Tijd donderdagavond.

Mogelijk zal het dan duidelijk worden of Brussels Airlines wordt gered met staatsgeld, en onder welke voorwaarden. Brussels Airlines klopte op 17 maart bij de regering aan voor 290 miljoen euro, maar de gesprekken leverden tot nu toe nog geen akkoord op.

Woensdag nog kondigde Brussels Airlines aan dat het de begin augustus geplande uitbreiding van het vliegschema moest uitstellen, omdat de 'financiële situatie aan het verslechteren is'.

De top van de regering kreeg donderdagavond een stand van zaken van het staatssteundossier dat in handen is van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Mogelijk zal het dan duidelijk worden of Brussels Airlines wordt gered met staatsgeld, en onder welke voorwaarden. Brussels Airlines klopte op 17 maart bij de regering aan voor 290 miljoen euro, maar de gesprekken leverden tot nu toe nog geen akkoord op. Woensdag nog kondigde Brussels Airlines aan dat het de begin augustus geplande uitbreiding van het vliegschema moest uitstellen, omdat de 'financiële situatie aan het verslechteren is'. De top van de regering kreeg donderdagavond een stand van zaken van het staatssteundossier dat in handen is van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).