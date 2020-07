De federale regering heeft over de redding van Brussels Airlines wegens de coronacrisis een ontwerpakkoord bereikt met Lufthansa, de Duitse groep boven de Belgische luchtvaartmaatschappij. Dat is bevestigd in regeringskringen.

Brussels Airlines zal kunnen rekenen op een lening van 290 miljoen euro met een looptijd van 6 jaar. De regering krijgt daarbij de garantie dat het geld binnen Brussels Airlines blijft en dus niet doorstroomt naar Lufthansa of andere maatschappijen binnen de Duitse groep. De overheid krijgt ook pandrecht op de aandelen van Lufthansa in Brussels Airlines. Wanneer de luchtvaartmaatschappij de lening niet kan terugbetalen, komen die aandelen dus in het bezit van de overheid. De regering kan ook rekenen op twee zitjes in de raad van bestuur van Brussels Airlines.

Voorts voorziet het ontwerpakkoord in nog een reeks bindende engagementen. Zo moet onder meer het merk Brussels Airlines blijven bestaan, moet de maatschappij onder een Belgische licentie blijven vliegen en moet het hoofdkantoor in Brussel blijven. Om al die voorwaarden op te volgen, wordt voor de duurtijd van de lening een arbitragemechanisme opgericht.

Daarnaast wordt in het akkoord ook 'het belang van de ecologische bekommernissen benadrukt', is te horen. De verdere ontwikkeling van Brussels Airlines na de coronacrisis moet dus gepaard gaan met een vermindering van zijn ecologische voetafdruk.

Het ontwerpakkoord moet nog formeel worden goekgekeurd door het kernkabinet, de raden van bestuur van Brussels Airlines en Lufthansa Group, de Europese Commissie en het Duitse economische stabilisatiefonds.

Brussels Airlines zal kunnen rekenen op een lening van 290 miljoen euro met een looptijd van 6 jaar. De regering krijgt daarbij de garantie dat het geld binnen Brussels Airlines blijft en dus niet doorstroomt naar Lufthansa of andere maatschappijen binnen de Duitse groep. De overheid krijgt ook pandrecht op de aandelen van Lufthansa in Brussels Airlines. Wanneer de luchtvaartmaatschappij de lening niet kan terugbetalen, komen die aandelen dus in het bezit van de overheid. De regering kan ook rekenen op twee zitjes in de raad van bestuur van Brussels Airlines. Voorts voorziet het ontwerpakkoord in nog een reeks bindende engagementen. Zo moet onder meer het merk Brussels Airlines blijven bestaan, moet de maatschappij onder een Belgische licentie blijven vliegen en moet het hoofdkantoor in Brussel blijven. Om al die voorwaarden op te volgen, wordt voor de duurtijd van de lening een arbitragemechanisme opgericht. Daarnaast wordt in het akkoord ook 'het belang van de ecologische bekommernissen benadrukt', is te horen. De verdere ontwikkeling van Brussels Airlines na de coronacrisis moet dus gepaard gaan met een vermindering van zijn ecologische voetafdruk. Het ontwerpakkoord moet nog formeel worden goekgekeurd door het kernkabinet, de raden van bestuur van Brussels Airlines en Lufthansa Group, de Europese Commissie en het Duitse economische stabilisatiefonds.