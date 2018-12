Roularta zal de benoeming van Caroline Pauwels als bestuurder laten bevestigen tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. Pauwels vervangt Marc Vanhamme op, die na acht jaar vertrekt.

Caroline Pauwels is gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. Ze was eerder regeringscommissaris bij de VRT en is al bestuurder bij Mediafin, het bedrijf boven de kranten De Tijd en L'Echo waarvan Roularta voor de helft eigenaar is.