Recticel verkoopt zijn afdeling Slaapcomfort voor 122 miljoen euro aan de Portugese groep Aquinos. Dat heeft het bedrijf uit Wetteren donderdag bekendgemaakt.

De afdeling stond al eerder in de etalage. Het gaat om matrassen, lattenbodems en boxsprings met bekende merken als Beka of Lattoflex. Die worden gemaakt in negen fabrieken, goed voor in totaal 1.555 werknemers. De afdeling telt twee fabrieken in België.

Recticel had het bedrijf eerder dit jaar in de etalage gezet. De afdeling wordt verkocht voor 122,4 miljoen euro. Recticel houdt naar verwachting 97 miljoen euro over aan de transactie, die in het eerste kwartaal volgend jaar zou worden afgerond. Vorig jaar was de afdeling Slaapcomfort goed voor een omzet van 226 miljoen euro.

Overnemer is de Portugese groep Aquinos, één van de grootste producenten van matrassen in Europa.

De Scandinavische slaapcomfortactiviteiten worden niet verkocht, en blijven bij Recticel. De verkoop is een nieuwe belangrijke stap voor Recticel.

In oktober kondigde het aan zijn divisie industriële schuimen of 'engineered foams' te willen verkopen aan het Amerikaanse Carpenter, voor 656 miljoen euro. Recticel wil zich volledig terugplooien op zijn isolatieactivciteiten om zo een vijandig bod van het Oostenrijkse Greiner af te weren

