Recticel ziet na de coronaperikelen de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet. De schuimrubberproduct verwacht dat de omzet volledig hersteld in de tweede helft van 2020, tenzij een tweede coronavlaag stokken in de wielen steekt, meldt het bedrijf donderdag.

In het hele tweede kwartaal lag de omzet tegenover een jaar geleden ongeveer 33 procent lager.

Maar na corona gloort het herstel, zo blijkt. Terwijl in april de omzet nog 53 procent lager was, verkleinde die kloof stelselmatig. In mei was de omzet nog 36 procent lager, in juni 11 procent. In juni noteerde de isolatiedivisie reeds op het niveau van 2019, dankzij het aantrekken van de activiteit in de bouwmarkten.

'Na het dieptepunt van de activiteiten in april, geeft het geleidelijk aantrekken van onze omzet in mei, die zich in juni verder doorzette, en de huidige sterkte van onze orderportefeuilles, mij vertrouwen dat we nu uit deze uitzonderlijke crisis komen', zegt CEO Olivier Chapelle in de coronaupdate. 'In de tweede helft van 2020 zal de 'toplijn' (bovenste lijn van de resultatentabel of de omzet, nvdr) van onze overblijvende activiteiten naar verwachting weer op het niveau van het tweede halfjaar 2019 liggen, op voorwaarde dat er geen tweede coronagolf optreedt', klinkt het.

Met die 'overblijvende resultaten' verwijst de CEO naar de verkoop van de afdeling auto-interieurs en Eurofoam. De onlangs afgeronde verkoop van beide afdelingen leverde het bedrijf ongeveer 210 miljoen euro op.

In het hele tweede kwartaal lag de omzet tegenover een jaar geleden ongeveer 33 procent lager.Maar na corona gloort het herstel, zo blijkt. Terwijl in april de omzet nog 53 procent lager was, verkleinde die kloof stelselmatig. In mei was de omzet nog 36 procent lager, in juni 11 procent. In juni noteerde de isolatiedivisie reeds op het niveau van 2019, dankzij het aantrekken van de activiteit in de bouwmarkten. 'Na het dieptepunt van de activiteiten in april, geeft het geleidelijk aantrekken van onze omzet in mei, die zich in juni verder doorzette, en de huidige sterkte van onze orderportefeuilles, mij vertrouwen dat we nu uit deze uitzonderlijke crisis komen', zegt CEO Olivier Chapelle in de coronaupdate. 'In de tweede helft van 2020 zal de 'toplijn' (bovenste lijn van de resultatentabel of de omzet, nvdr) van onze overblijvende activiteiten naar verwachting weer op het niveau van het tweede halfjaar 2019 liggen, op voorwaarde dat er geen tweede coronagolf optreedt', klinkt het.Met die 'overblijvende resultaten' verwijst de CEO naar de verkoop van de afdeling auto-interieurs en Eurofoam. De onlangs afgeronde verkoop van beide afdelingen leverde het bedrijf ongeveer 210 miljoen euro op.