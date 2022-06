De Deal of the Year is de verkoop van de divisie Engineered Foams van Recticel aan het Amerikaanse Carpenter.

Met de verkoop van zijn divisie Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter wist de polyurethaanverwerker Recticel een vijandige overnamepoging van het Oostenrijkse Greiner af te wenden. "Het is voor mij zeer belangrijk dat Recticel in Belgische handen blijft", zegt de CEO, Olivier Chapelle.

Chapelle had voor Recticel een duidelijke strategie uitgetekend, gebaseerd op twee sterke divisies. Behalve op thermische bouwisolatie zou Recticel steunen op Engineered Foams, technische soepelschuimen voor toepassingen als geluiddemping of medische materialen. Na vele lastige jaren zou Recticel ook eindelijk de vruchten plukken van die strategie. Maar de beslissing van de hoofdaandeelhouder, Bois Sauvage, om zijn participatie van 27,2 procent in Recticel te slijten aan concurrent Greiner, doorkruiste die plannen. De Oostenrijkers lanceerden prompt een vijandig bod. Chapelle vond de biedprijs bespottelijk laag, en ging in het verweer.

Om Greiner te ontmoedigen, en de andere aandeelhouders te bewijzen dat veel meer waarde kon worden gecreëerd, zocht en vond Chapelle een koper voor Engineered Foams, de tak die Greiner het meeste interesseerde. Het mondde in oktober uit in een lucratieve deal met Carpenter. Greiner spartelde nog tegen, maar gooide in februari de handdoek in de ring. Het verkocht 22,6 procent van Recticel aan de Vlaamse industrieel Filip Balcaen. Intussen heeft die ook de rest van Greiners belang in Recticel overgenomen. Daarmee konden Chapelle en zijn raad van bestuur vermijden dat Recticel in buitenlandse handen zou vallen.

De opluchting is nog altijd groot. "Vijandige biedingen lukken zelden en creëren zelden waarde", zegt Chapelle, die wel betreurt dat hij zijn toekomstplan voor Recticel moest afvoeren. "Maar we zijn zeer blij met plan B. Het was zonder enige twijfel de beste optie. Recticel heeft als pure speler in isolatie een grote toekomst."

Ik geloof dat Filip Balcaen er is voor de lange termijn' Olivier Chapelle, CEO van Recticel

Een Belgische verankeraar

Chapelle geeft toe dat het verzet tegen Greiner in eerste instantie werd gevoed door de heilige overtuiging dat zo'n overname zeer nefast zou geweest zijn voor het bedrijf en de aandeelhouders. "Maar het is voor mij ook zeer belangrijk het bedrijf in Belgische handen te houden, met Belgische aandeelhouders, een Belgisch bestuur en het beslissingscentrum in België."

Dat met Balcaen, via zijn investeringsmaatschappij Baltisse, een nieuwe Belgische verankeraar zou opduiken, kon Chapelle toen niet vermoeden. "Maar het is uitstekend nieuws", klinkt het. "We hebben elkaar intussen leren kennen. Hij is een entrepreneur en was op zoek naar een industrieel bedrijf in een sector die niet te verschillend was van zijn voormalige activiteiten (vloer- en muurbekleding, nvdr). Dat heeft hij gevonden in Recticel zoals het nu is. Hij had het wellicht niet gedaan met Engineered Foams erbij. Ik geloof dat hij er is voor de lange termijn. Ik wil groeien en hij wil groeien."

Chapelle heeft intussen ook al een eerste belangrijke deal als pure isolatiespeler beet. Recticel nam onlangs voor 164 miljoen euro de Centraal-Europese isolatiepanelenproducent Trimo over. En dat smaakt naar meer, klinkt het.

Met de verkoop van zijn divisie Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter wist de polyurethaanverwerker Recticel een vijandige overnamepoging van het Oostenrijkse Greiner af te wenden. "Het is voor mij zeer belangrijk dat Recticel in Belgische handen blijft", zegt de CEO, Olivier Chapelle.Chapelle had voor Recticel een duidelijke strategie uitgetekend, gebaseerd op twee sterke divisies. Behalve op thermische bouwisolatie zou Recticel steunen op Engineered Foams, technische soepelschuimen voor toepassingen als geluiddemping of medische materialen. Na vele lastige jaren zou Recticel ook eindelijk de vruchten plukken van die strategie. Maar de beslissing van de hoofdaandeelhouder, Bois Sauvage, om zijn participatie van 27,2 procent in Recticel te slijten aan concurrent Greiner, doorkruiste die plannen. De Oostenrijkers lanceerden prompt een vijandig bod. Chapelle vond de biedprijs bespottelijk laag, en ging in het verweer. Om Greiner te ontmoedigen, en de andere aandeelhouders te bewijzen dat veel meer waarde kon worden gecreëerd, zocht en vond Chapelle een koper voor Engineered Foams, de tak die Greiner het meeste interesseerde. Het mondde in oktober uit in een lucratieve deal met Carpenter. Greiner spartelde nog tegen, maar gooide in februari de handdoek in de ring. Het verkocht 22,6 procent van Recticel aan de Vlaamse industrieel Filip Balcaen. Intussen heeft die ook de rest van Greiners belang in Recticel overgenomen. Daarmee konden Chapelle en zijn raad van bestuur vermijden dat Recticel in buitenlandse handen zou vallen. De opluchting is nog altijd groot. "Vijandige biedingen lukken zelden en creëren zelden waarde", zegt Chapelle, die wel betreurt dat hij zijn toekomstplan voor Recticel moest afvoeren. "Maar we zijn zeer blij met plan B. Het was zonder enige twijfel de beste optie. Recticel heeft als pure speler in isolatie een grote toekomst." Chapelle geeft toe dat het verzet tegen Greiner in eerste instantie werd gevoed door de heilige overtuiging dat zo'n overname zeer nefast zou geweest zijn voor het bedrijf en de aandeelhouders. "Maar het is voor mij ook zeer belangrijk het bedrijf in Belgische handen te houden, met Belgische aandeelhouders, een Belgisch bestuur en het beslissingscentrum in België." Dat met Balcaen, via zijn investeringsmaatschappij Baltisse, een nieuwe Belgische verankeraar zou opduiken, kon Chapelle toen niet vermoeden. "Maar het is uitstekend nieuws", klinkt het. "We hebben elkaar intussen leren kennen. Hij is een entrepreneur en was op zoek naar een industrieel bedrijf in een sector die niet te verschillend was van zijn voormalige activiteiten (vloer- en muurbekleding, nvdr). Dat heeft hij gevonden in Recticel zoals het nu is. Hij had het wellicht niet gedaan met Engineered Foams erbij. Ik geloof dat hij er is voor de lange termijn. Ik wil groeien en hij wil groeien." Chapelle heeft intussen ook al een eerste belangrijke deal als pure isolatiespeler beet. Recticel nam onlangs voor 164 miljoen euro de Centraal-Europese isolatiepanelenproducent Trimo over. En dat smaakt naar meer, klinkt het.