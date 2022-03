Isolatiespecialist Recticel neemt Trimo over, een producent van geïsoleerde panelen met zetel in Slovenië. Recticel betaalt 164,3 miljoen euro voor de overname.

Recticel neemt Trimo over van het investeringsfonds Innova Capital. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van geïsoleerde platen voor de bouw. Recticel kan zo zijn portfolio van isolatieproducten uitbreiden en zijn geografische expansie versnellen, klinkt het.

Trimo, met hoofdzetel in Trebnje in Slovenië, heeft ook een vestiging in Servië. In 2021 was het met 480 werknemers goed voor een omzet van 138,4 miljoen euro.

Recticel heeft er een bewogen periode opzitten. Het verzette zich tegen een overnamepoging van de Oostenrijkse groep Greiner. Om het bod af te weren, verkocht Recticel zijn divisie technische schuimen en zijn slaapdivisie, om zich volledig terug te plooien op de isolatieactiviteiten. Intussen stapte ook ondernemer Filip Balcaen in het bedrijf.

De overname van Trimo is volgens CEO Olivier Chapelle 'een belangrijke stap in het op isolatie gerichte groeipad van het bedrijf'.

