Isolatiespecialist Recticel heeft in de eerste jaarhelft 274,3 miljoen euro omzet gedraaid met zijn voortgezette activiteiten, 19,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 23,6 procent naar 34,6 miljoen euro, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers.

Recticel is flink vertimmerd het voorbije jaar. Om een overnamepoging van de Oostenrijkse groep Greiner af te weren, zette het bedrijf de verkoop in gang van zijn divisie technische schuimen en de slaapdivisie. Het bedrijf plooit zich terug op zijn isolatieactiviteiten, en nam daarvoor de Sloveense producent van geïsoleerde panelen Trimo over.

CEO Olivier Chapelle is tevreden over de ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit van de isolatie-activiteiten. 'De volumes lagen iets hoger dan in 2021 en onze teams hebben alle inflatiedruk tijdens de periode kunnen compenseren', zegt hij. Recticel kreeg zoals veel bedrijven te maken met verstoringen van de toeleveringsketen en "ongekende" stijgingen van kosten voor grondstoffen, arbeid, transport en energie.

Over de rest van het jaar doet Recticel geen uitspraken. 'Onze Isolatie-activiteiten blijven het goed doen in moeilijke economische omstandigheden. Door de geopolitieke onrust, de uitdagingen in de toeleveringsketen en de economische onzekerheden voor de toekomst kunnen wij in dit stadium echter nog geen vooruitzichten voor het hele jaar geven', luidt het.

