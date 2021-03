Soepelschuim- en isolatiemaker Recticel heeft voorlopige overeenkomsten gesloten met de eigenaars van het Poolse bedrijf Gór-Stal om de isolatieplatendivisie over te nemen. Dat meldt Recticel in een persbericht, die 30 miljoen euro neertelt voor de overname.

Recticel neemt de activiteiten van polyisocyanuraat-gebaseerde (PIR) thermische isolatieplaten over van het Poolse bedrijf. De overname zal leiden 'tot een versnelde expansie naar de Centraal- en Oost-Europese markten, waar Recticel tot dusver niet aanwezig was', klinkt het.

Gór-Stal startte zijn activiteiten van PIR-isolatieplaten bestemd voor de bouwsector in 2015 met de bouw van een nieuwe fabriek in het Poolse Bochnia. Vorig jaar stelde de fabriek 66 mensen tewerk en genereerde ze een netto-omzet van 16,7 miljoen euro en een ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 2,5 procent, op basis van een bezettingsgraad van ongeveer 40 procent.

De overname zal in contanten plaatsvinden. Van de 30 miljoen euro is 27,25 miljoen betaalbaar bij afsluiting en 2,75 miljoen betaalbaar in twee gelijke schijven in 2022 en 2023. De transactie, die onderworpen is aan een bevestigend boekenonderzoek en gebruikelijke opschortende voorwaarden, wordt naar verwachting tegen juli 2021 afgerond.

Recticel neemt de activiteiten van polyisocyanuraat-gebaseerde (PIR) thermische isolatieplaten over van het Poolse bedrijf. De overname zal leiden 'tot een versnelde expansie naar de Centraal- en Oost-Europese markten, waar Recticel tot dusver niet aanwezig was', klinkt het. Gór-Stal startte zijn activiteiten van PIR-isolatieplaten bestemd voor de bouwsector in 2015 met de bouw van een nieuwe fabriek in het Poolse Bochnia. Vorig jaar stelde de fabriek 66 mensen tewerk en genereerde ze een netto-omzet van 16,7 miljoen euro en een ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 2,5 procent, op basis van een bezettingsgraad van ongeveer 40 procent. De overname zal in contanten plaatsvinden. Van de 30 miljoen euro is 27,25 miljoen betaalbaar bij afsluiting en 2,75 miljoen betaalbaar in twee gelijke schijven in 2022 en 2023. De transactie, die onderworpen is aan een bevestigend boekenonderzoek en gebruikelijke opschortende voorwaarden, wordt naar verwachting tegen juli 2021 afgerond.