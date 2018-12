Recticel bouwt belang in Proseat af

De afbouw van het belang van Recticel gebeurt in twee stappen. Eerst neemt het de resterende 49 procent in Proseat over van zijn Canadese partner Woodbridge Foam Corporation. Vervolgens verkoopt het 75 procent van de aandelen aan de Japanners. Bovendien heeft Sekisui Plastics de mogelijkheid vanaf 2019 de resterende 25 procent te kopen, en heeft omgekeerd Recticel de optie om vanaf 2022 zijn resterend belang te verkopen.

Sekisui meldt dat het in totaal 34,3 miljoen euro betaalt voor de transactie. Proseat is de grootste onafhankelijke producent in Europa van vormschuim voor autozetels. Bij Proseat, met hoofdzetel in Duitsland, werken 2.100 mensen in acht fabrieken. In 2017 werd een omzet gerealiseerd van 291 miljoen euro.