De Chinese telecomreus Huawei heeft in 2021 een recordwinst in de boeken gezet, ondanks de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf. De winst lag 76 procent hoger dan het jaar ervoor. Het gaat om de beste prestatie ooit van het bedrijf.

Over heel 2021 haalde Huawei een nettowinst van 113,7 miljard yuan (16,2 miljard euro) binnen, tegen 64,6 miljard yuan een jaar eerder. De omzet daalde echter 28,5 procent op jaarbasis.

Huawei publiceerde geen details over het aantal mobiele telefoons dat het vorig jaar heeft verkocht. Het merk was een tijdlang een van de drie grootste smartphoneproducenten ter wereld, met het Zuid-Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Apple. Huawei was even de grootste producent, dankzij de Chinese vraag en de verkoop in opkomende markten.

De Amerikaanse sancties uit 2018 sneden het bedrijf echter af van de mondiale toeleveringsketen in onderdelen. Washington maande daarnaast zijn bondgenoten ook aan om Huawei niet te gebruiken voor de uitrusting van 5G-netwerken. Volgens de VS zou Peking het Chinese bedrijf kunnen gebruiken om de communicatie en gegevenstrafiek van een land te bespioneren.

Het bedrijf concentreerde zich daardoor opnieuw op de Chinese markt en diversifieerde de activiteiten, onder andere in clouddiensten en slimme voertuigen.

