Investeringsmaatschappij Gimv heeft in haar gebroken boekjaar, dat liep tot eind maart, een recordwinst opgetekend. Ook de portefeuille aan investeringen was nog nooit zo gevuld.

De coronacrisis trof Gimv vooral in het boekjaar 2019-2020. De investeringsmaatschappij leed toen een verlies van 151 miljoen euro, onder meer omdat corona leidde tot forse afwaarderingen.

Maar het herstel volgde sneller dan verwacht, stelde de maatschappij al snel vast. Tijdens het boekjaar 2020-2021 konden de bedrijven waarin ze investeert hun omzet en winstgevendheid laten groeien, ondanks een krimpende economie. Samen met het beursherstel en meerwaarden die werden geraliseerd op exits uit bedrijven, leverde dat Gimv een nettowinst op van 205,7 miljoen euro, of 7,9 euro per aandeel.

Voor het vierde jaar op rij investeerde Gimv meer dan 200 miljoen euro in bedrijven (met name 211,1 miljoen euro). De volledige investeringsportefeuille groeide aan tot 1,23 miljard euro, een vijfde meer dan een jaar voordien en een record. Die investeringen zijn verspreid over 57 bedrijven. De gezondheidssector ("health & care") vormt de grootste groep, met voor 344 miljoen euro investeringen.

Stijgende prjzen

Gimv stelt vast dat de corona-exit gepaard gaat met toeleveringsproblemen - zoas het wereldwijde chiptekort - en druk op de beschikbaarheid van heel wat grondstoffen, met stijgende prijzen tot gevolg. 'In sommige van onze bedrijven hebben deze problemen al geleid tot gedwongen onderbrekingen van productie en levering, maar voorlopig lijkt de impact hiervan zich voornamelijk te beperken tot een tijdelijk uitstel en geen verlies van omzet', klinkt het. Het blijft ook afwachten in welke mate prijsstijgingen kunnen worden doorgerekend aan de klanten, en dus wat dat betekent voor de marges van de bedrijven.

Gimv stelt net als vorig jaar een dividend voor van 2,50 euro bruto. Het gaat ook opnieuw om een keuzedividend: aandeelhouders kunnen kiezen voor een uitbetaling in cash of in de vorm van nieuwe aandelen, of een combinatie. Vorig jaar leverde het keuzedividend Gimv ruim 28 miljoen euro extra kapitaal op.

De investeringsmaatschappij had eind maart 517,5 miljoen euro in kas, ruim 40 procent meer dan een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan de uitgifte van een duurzame obligatie van 100 miljoen euro.

