Solvay heeft vorig jaar een winst van een miljard euro in de boeken geschreven, een record. Dat blijkt uit de jaarresultaten van het Belgische chemiebedrijf.

Solvay kon de omzet in 2021 opkrikken met 17 procent tot 10,1 miljard euro. Van die omzetgroei was 12 procent te danken aan grotere volumes, en 5 procent aan hogere prijzen. In de laatste drie maanden van het jaar steeg de omzet zelf met bijna een kwart (22,4 procent).

Dat leverde Solvay een ebitda-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) op van 2,4 miljard euro op: een record. Daarmee doet de chemiereus 27 procent beter het jaar daarvoor en 8 procent beter dan in het precoronajaar 2019, en klopt het ook de verwachtingen van analisten.

Onder de streep rest een nettowinst van 1 miljard euro, of 68 procent meer dan het vorige jaar. Het bedrijf stelt een dividend voor van 3,85 euro per aandeel, of een stijging met 0,10 euro per aandeel.

CEO Ilham Kadri spreekt over een 'geweldig' jaar, waarbij Solvay stijgende grondstof- en energiekosten en verstoringen van de toeleveringsketen trotseerde. Voor 2022 ziet Solvay een 'ongekend inflatoir kostenklimaat' waarin de prijsmaatregelen zullen moeten versnellen. Solvay gaat uit van een EBITDA-stijging met 'naar schatting mid-single digits', of dus zo'n 5 procent.

