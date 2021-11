De Russische energiegigant Gazprom heeft in het derde kwartaal een recordwinst neergezet. Dat is geen verrassing: het bedrijf profiteerde volop van de hoge gasprijs als gevolg van de lage voorraden in Europa.

De nettowinst voor Gazprom kwam voor het derde kwartaal, van juli tot en met september, uit op 581,8 miljard roebel (omgerekend zo'n 6,8 miljard euro). In dezelfde periode vorig jaar leed Gazprom nog een verlies van 251,3 miljard. De opbrengsten voor het bedrijf lagen maar liefst 70 procent hoger dan vorig jaar, op omgerekend 27,8 miljard euro. Dat is een record en heeft alles te maken met de stijging van de gasprijs. Ook die bereikte de voorbije maanden een recordhoogte, door de lage voorraden in Europa in combinatie met een hoge vraag. Een derde van alle aardgas in Europa is afkomstig van Rusland. Gazprom verwacht in het lopende vierde kwartaal 'nog een indrukwekkender resultaat, gezien de huidige tendens', klinkt het.