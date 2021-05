De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat meer en meer mensen aankloppen bij HelloFresh, de leverancier van maaltijdboxen.

HelloFresh levert nu wereldwijd aan 7,3 miljoen klanten, zo leren de cijfers over het eerste kwartaal. Dat is bijna 75 procent meer dan een jaar eerder. Alleen al in het eerste kwartaal van 2021 kwamen er zowat twee miljoen klanten bij.

Het aantal bezorgde maaltijden is op een jaar tijd meer dan verdubbeld tot 239,1 miljoen.

Dat maakt dat ook de omzet van het van origine Duitse bedrijf in een jaar tijd meer dan verdubbeld is, tot 1,44 miljard euro in het eerste kwartaal. De aangepaste EBITDA-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam uit op 159,2 miljoen euro.

De leverancier van maaltijdboxen trekt zijn verwachtingen voor het hele jaar op. HelloFresh verwacht nu een omzetgroei over het hele jaar van 35 à 45 procent.

