Autoproducent Tesla heeft afscheid genomen van Jerome Guillen, een van de vier topbestuurders van het bedrijf. De Fransman was al een decennium werkzaam bij de maker van elektrische auto's en stond tot voor kort aan het hoofd van de truckdivisie van de onderneming.

Guillen zou het bedrijf al op 3 juni hebben verlaten, zo bleek uit documenten die deze week werden ingediend. Hij gold als rechterhand van topman Elon Musk en was het brein achter het opvoeren van de productie van de populaire Model 3 in 2018. Dat gebeurde in een tent buiten de fabriek. Hij diende eerder als president van Tesla's automotive divisie en werd in maart benoemd tot hoofd van de afdeling die zware vrachtwagens ontwikkelt.

Volgens kenners is het vertrek van Guillen een enorme aderlating voor Tesla. Hij werd in de herfst van 2010 bij Tesla als programmadirecteur voor de Model S aangesteld, de baanbrekende elektrische auto die de basis legde voor de cross-over Model X en de goedkopere Model 3.

Tesla worstelt al jaren met een hoog verloop van leidinggevenden. Guillen nam in 2015 een paar maanden verlof van het Amerikaanse bedrijf, maar keerde in 2016 terug om het vrachtwagenprogramma te leiden. Twee jaar later ging hij bij de automotive-divisie aan de slag om daarna weer terug te gaan naar de vrachtwagentak. De initiële productie van de Semi Truck is echter vertraagd. De truck is afhankelijk van grotere en sterkere accu's, zogeheten 4680 batterijcellen, die Tesla zelf probeert te maken met partners als het Japanse Panasonic.

