De Luikse ondernemingsrechtbank heeft woensdag de vereffening uitgesproken van de Luikse staalfabriek LibertySteel, die over twee vestigingen beschikt in Flémalle en Tilleur. Dat heeft de christelijke vakbond ACV-CSC Metea gezegd, die tevreden reageert op het besluit.

De rechtbank heeft drie vereffenaars aangeduid die de situatie moeten inventariseren en kopers moeten zoeken. Intussen circuleren al de namen van enkele grote industriële spelers. 'Voor ons is dit een goede zaak, gezien de situatie die met de dag verslechtert, is dit wat we wilden, het zal minstens tijdelijk voor een stabilisatie zorgen van de hele situatie', verklaarde Jordan Atanasov van CSC Metea.

De banen van de 700 werknemers van de Luikse vestigingen worden vooralsnog niet bedreigd. 'Wij verwachten van de exploitant die de terreinen overneemt, dat hij met een serieus industrieel project komt om de duurzame werking van deze activiteit te waarborgen', aldus de vakbondsafgevaardigde. Intussen moeten de fabrieken in een trager tempo blijven werken: 'Wij moeten de bevoorradingsstroom van de installaties weer op gang brengen. Er is veel wantrouwen ten aanzien van Liberty', klinkt het.

In maart 2021 ging Greensill, de financiële partner van het LibertySteel, failliet waardoor ook het Britse staalbedrijf in financiële moeilijkheden kwam.

De rechtbank heeft drie vereffenaars aangeduid die de situatie moeten inventariseren en kopers moeten zoeken. Intussen circuleren al de namen van enkele grote industriële spelers. 'Voor ons is dit een goede zaak, gezien de situatie die met de dag verslechtert, is dit wat we wilden, het zal minstens tijdelijk voor een stabilisatie zorgen van de hele situatie', verklaarde Jordan Atanasov van CSC Metea. De banen van de 700 werknemers van de Luikse vestigingen worden vooralsnog niet bedreigd. 'Wij verwachten van de exploitant die de terreinen overneemt, dat hij met een serieus industrieel project komt om de duurzame werking van deze activiteit te waarborgen', aldus de vakbondsafgevaardigde. Intussen moeten de fabrieken in een trager tempo blijven werken: 'Wij moeten de bevoorradingsstroom van de installaties weer op gang brengen. Er is veel wantrouwen ten aanzien van Liberty', klinkt het.In maart 2021 ging Greensill, de financiële partner van het LibertySteel, failliet waardoor ook het Britse staalbedrijf in financiële moeilijkheden kwam.