De Luikse ondernemingsrechtbank heeft de verkoop van het Waalse telecombedrijf VOO aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence opgeschort. Dat meldt L'Echo.

Het was telecomoperator Orange die naar de rechter was gestapt tegen de verkoop van VOO door de Luikse intercommunale Nethys. Orange had de opschorting gevraagd omdat de verkoop volgens het bedrijf vragen oproept over onder meer de de prijs en het gebrek aan concurrentie tussen de bieders.

