De zware recessie door de coronacrisis heeft de fiscale ontvangsten doen kelderen. De belastingen brachten in de eerste zes maanden van 2020 slechts 46,8 miljard euro op, meldt De Tijd. Dat is 9,9 miljard of 17,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijna alle belangrijke taksen leverden minder op.

Het geleidelijke economische herstel na de lockdown en het uitdoven van enkele steunmaatregelen leidden tot een gedeeltelijke inhaalbeweging. Maar die inhaalbeweging is tijdelijk. De economische activiteit is in het tweede halfjaar duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Monitoringcomité, een groep hoge ambtenaren, voorspelt in zijn rapport van 17 juli dat de fiscale ontvangsten over heel 2020 met 16,7 miljard of 14,3 procent dalen, naar 100 miljard. In maart voorspelde het comité een stijging van de ontvangsten met 1,5 miljard. De sterke daling van de fiscale ontvangsten weegt op de begroting. Mede daardoor verwacht het Monitoringcomité dat het begrotings­tekort dit jaar fors stijgt. In juli voorspelde het comité dat het tekort dit jaar uitkomt op 52,8 miljard euro of 12,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste peil sinds 1983. Daardoor klimt de overheidsschuld van 99 naar 122 procent van het bbp.