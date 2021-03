Het Waalse familiebedrijf Realco verkoopt een deel van zijn activiteiten aan de Spaanse Fluidra Group. Dat past in de strategie om zich meer toe te leggen op schoonmaaktoepassingen met biologisch afbreekbare enzymen.

Realco verkoopt zijn productengamma voor de zwembad- en welnesssector. De producten met de merknamen Splash en Zen komen in handen van de Spaanse Fluidra Group, de Europese marktleider in onderhoudsproducten voor zwem- en wellnessbaden. Fluidra betaalt 3,5 miljoen euro voor de overname. Daarbovenop krijgt Realco tot 2024 nog 10 procent van de omzet op de verkoop van de producten die nu van eigenaar wisselen.

...

Realco verkoopt zijn productengamma voor de zwembad- en welnesssector. De producten met de merknamen Splash en Zen komen in handen van de Spaanse Fluidra Group, de Europese marktleider in onderhoudsproducten voor zwem- en wellnessbaden. Fluidra betaalt 3,5 miljoen euro voor de overname. Daarbovenop krijgt Realco tot 2024 nog 10 procent van de omzet op de verkoop van de producten die nu van eigenaar wisselen.De verkoop heeft een aanzienlijke impact op de omzet van het beursgenoteerde familiebedrijf. Het verkochte gamma was in 2020 goed voor 5 miljoen euro, ongeveer 40 procent van de omzet. "De impact is inderdaad aanzienlijk", bevestigt George Blackman, de CEO van Realco. "Maar de verkoop past in een strategische denkoefening. Het gamma onderhoudsproducten dat we verkopen, hoort tot het domein van de klassieke chemie. Sinds 2017 legt Realco zich toe op milieuvriendelijke schoonmaakproducten voor bedrijven en particulieren, op basis van onze biologisch afbreekbare enzymen."Realco ziet de verkoop daarom als een logische stap naar een grotere focus op de toekomstige kernactiviteiten. Op die producten met een hogere toegevoegde waarde haalt het een hogere marge. CFO Victoria Blackman benadrukt dat de intellectuele eigendom in handen blijft van het bedrijf uit Waals-Brabant. "We transfereren enkel de merken en onze distributie aan Fluidra", zegt ze. "Onze kernactiviteit en onze kennis van enzymen blijven bij ons."Fluidra is actief in meer dan 45 landen. De transactie zet de deur voor een blijvende samenwerking op een kier, gelooft Blackman. Met Fluidra krijgen toekomstige duurzame oplossingen voor zwembadonderhoud op basis van Realco-enzymen mogelijk toegang een internationale afzetmarkt in de 45 landen waarin het Spaanse concern actief is.Met de opbrengst van de transactie hoopt Realco bovendien zijn externe groei te versnellen en investeringsprojecten op gang te trekken. "Dat zal ons toelaten om ons beter te focussen", besluit Blackman. "Onze jaarlijkse groei lag in het coronajaar op 8 procent. Normaal is dat 12 procent, maar de ambitie is dat cijfer op te drijven en onze marges te verbeteren."Voor het personeelsaantal heeft de verkoop geen impact. "We houden iedereen aan boord", zegt Blackman. "We hebben meer dan genoeg werk voor onze werknemers. Als we onze groei willen versnellen in sectoren waar we een grote toegevoegde waarde hebben, hebben we iedereen nodig. We willen zelfs volgend jaar mensen aannemen."