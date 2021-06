Wie in België bezig is met innovatieve informatica, kan niet naast Raccoons kijken. De groep vierde net de vijfde verjaardag van Craftworkz, het bedrijf waarmee alles begon. Wie zijn de twintigers bij wie bedrijven komen aankloppen voor nog onbekende technologieën? "We zijn zo ver gekomen door onze technologische kennis, maar onze grote mond heeft wel geholpen."

" We zijn samen gedoopt." Dat zeggen Michiel Vandendriessche (28) en Sam Hendrickx (28) als je vraagt waar ze elkaar hebben leren kennen. De twee werden samen in de kerk van Ourodenberg bij Aarschot boven het doopvont gehouden. Hun beide levens lopen sindsdien vrijwel parallel: ze groeiden een straat van elkaar op, liepen samen school, volgden samen lessen klassieke piano in de muziekschool en ook hun studentenkamers lagen op een steenworp van elkaar. Enkele jaren later staan de buurjongens samen aan het hoofd van de innovatiegroep Raccoons. Dat is een koepelbedrijf met negen ondernemingen in de portefeuille, de zogenoemde ventures. Het begon vijf jaar geleden met Craftworkz, een start-up die prototypes creëerde voor andere ondernemingen. Intussen kwamen daar ook Brainjar (AI), Edgise (edgecomputing), Oswald (chatbots), QNTM (quantumcomputing), TheLedger (blockchain), TPO Agency (innovatieadvies), Wheelhouse (mobile & web) en Konsolidate (Solid) bij. Dat laatste illustreert perfect het idee achter Raccoons. De Solid-technologie is een opkomende markt in de IT-sector. Het doel is eindgebruikers van onlinetoepassingen een persoonlijke datakluis te geven. "Bedrijven gebruiken data om diensten te leveren", verduidelijkt Vandendriessche. "Tegenwoordig moet je overal afzonderlijk je gegevens achterlaten. Solid maakt dat gemakkelijker, omdat het alle data verzamelt in een kluis. Wie verhuist, moet alleen in de kluis zijn adres aanpassen. Alle bedrijven of overheden die gebruikmaken van het systeem krijgen meteen de aangepaste versie te zien. Het voordeel is dat de dienstverlening en het gegevensbeheer van elkaar gescheiden worden. Iedere persoon kiest zelf welk bedrijf welke informatie te zien krijgt. En als je een samenwerking stopzet, dan knip je simpelweg de link tussen het bedrijf en de kluis door." Voor de Solid-technologie zijn de ogen van de wereld op Vlaanderen gericht, zeker nu de overheid aankondigde erin te willen investeren. "Dat is redelijk uniek, aangezien het een toepassing is die bedrijven nog niet kennen", zegt Hendrickx. "Wij investeren dus al in de technologie nog voor er echt geld te rapen valt. We zijn evangelisten. We prediken de toekomstige uitdagingen en helpen klanten om prototypes of proefprojecten uit te werken. Maar als Solid over twee jaar doorbreekt, staan we wel klaar met alle nodige kennis. Dat zag je ook met artificiële intelligentie en chatbots. Vijf jaar geleden was dat een utopie, nu is de technologie ingeburgerd." Als twaalfjarigen deden de buurjongens hun eerste stappen als ondernemers in de IT-sector. "Het was toen hip om zelf spelletjes te maken op het internet", zegt Hendrickx. "Zelfs als je maar weinig van computers kende, was het vrij makkelijk zo'n game op te bouwen. Uiteindelijk konden we iedereen op de speelplaats overtuigen om ons spel te spelen. Om extra credits te verdienen, moesten ze naar ons betalende nummer bellen. De meesten deden dat met de gsm van hun ouders . Geen idee of dat mocht, maar we hebben zo toch onze allereerste 50 euro verdiend." Na dat proevertje koos Hendrickx voor een IT-opleiding aan UC Leuven-Limburg en Vandendriessche voor computerwetenschappen aan de KU Leuven. Creëren en ondernemen bleven als een rode draad door hun leven verweven met zijprojecten "waar geen geld te rapen was". Pas toen Hendrickx zijn eindstage moest aanvatten, werd duidelijk dat het innoverende aspect van ondernemen te belangrijk was om het te laten vallen voor een kantoorbaan tijdens de stage. Hij nam contact op met ondernemer Wim Tobback, die banden heeft met De Cronos Groep. Hendrickx: "De hogeschool en mijn originele stageplaats waren not amused. Maar Wim zag meteen iets in mijn plan om te werken rond nieuwe technologie. Ik kreeg een bureau en maakte een prototype van een smartwatch die op basis van artificiële intelligentie kon detecteren als de drager viel, om dan alarm te slaan. Aan het einde van die stage deed ik Wim een voorstel: 'Zou het niet cool zijn, mochten we een bedrijf beginnen met jonge mensen die zich met nieuwe technologie bezighouden?' Hij was verkocht. Michiel heeft hier trouwens maandenlang gratis 'stage' gelopen, want hij heeft pas twee jaar later zijn thesis afgewerkt" (lacht).De samenwerking met Cronos, dat zich eerder met klassieke IT-dienstverlening bezighoudt, lijkt voor de buitenwereld tegenstrijdig. Al wil het duo dat beeld bijsturen: "Dankzij De Cronos Groep kwamen we meteen in een heel waardevol netwerk terecht. En zij nemen alle administratieve taken voor hun rekening. Wij kunnen dus volledig werken op onze corebusiness." Het leest als een ondernemerssprookje. Toch hebben Hendrickx en Vandendriessche groeipijnen moeten doormaken. Recht van de schoolbanken aan het hoofd komen van een onderneming die in sneltempo groeit, is niet min. Sollicitaties houden? Geen idee welke vragen ze aan de kandidaten moesten stellen. Mensen ontslaan? Nog moeilijker. Pitchen in bedrijven? De twee vertelden zo enthousiast hun ondernemersverhaal dat ze vergaten te polsen wat de potentiële klanten van hen wilden. "Groeien is ook een beetje loslaten", zegt Hendrickx. "We geloven in ownership en ondernemerschap. Daardoor hebben we een vrij horizontale structuur. Elke venture heeft een eigen managing partner, die als een goede huisvader zelf kan besturen. Wij zijn eerder coaches geworden die het overzicht bewaren en begeleiden waar dat nodig is." Eind dit jaar verwacht Raccoons 4 miljoen euro omzet te draaien. De mijlpaal van 50 werknemers is overschreden en op korte termijn worden dat er honderd. "Alles wat we nu ophalen, investeren we opnieuw", zegt Hendrickx. "We willen op grotere schaal werken en groeien met nieuwe uitdagingen. We zijn geslaagd door onze technische kennis, maar onze grote mond en zelf zoeken naar kansen heeft wel geholpen." Vriend- en ondernemerschap: het lijkt een gevaarlijke cocktail. De vrienden zien elkaar vrijwel dagelijks. Dat botst wel eens. Of ze beargumenteren elkaar plat, zodat ze aan het einde van de dag van mening wisselen en weer lijnrecht tegenover elkaar staan. "Maar in de weekends spreken we niet over Raccoons", zegt Vandendriessche. "Dan spreken we met de hele vriendengroep af, kijken voetbal en drinken pinten. Pas op maandagmorgen praten we weer over zaken. Het klinkt allicht melig, maar ik zou niet weten met wie ik deze rit anders zou moeten maken."