Rabobank en Shell zijn de laatste overgebleven ernstige kandidaten voor de overname van energiebedrijf Eneco. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Het energiebedrijf Eneco is nu nog in handen van 44 gemeenten, maar wordt geprivatiseerd. Het Japanse Mitsubishi is ook nog in de markt, maar lijkt slechts een outsider.

Shell en Rabobank willen met de aankoop van Eneco allebei een andere richting opgaan. De bank en het oliebedrijf willen op die manier duurzamer worden.