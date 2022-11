Qatar zal China voor 27 jaar bevoorraden met lng, of vloeibaar gemaakt aardgas. Dat heeft de Qatarese minister van Energie Saad Sherida al-Kaabi maandag bekendgemaakt.

Het gaat om een van de grootste lng-contracten ooit en geldt meteen ook als het contract van langste duur ooit.

Concreet gaat Qatar vanaf 2026 jaarlijks vier miljoen ton lng per jaar verschepen naar het Chinese overheidsbedrijf Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation). Het gaat om een contract ter waarde van 60 miljard dollar.

Landen wereldwijd willen zich bevoorraden met lng, waardoor de prijs van de brandstof fors is gestegen. Vooral in Europa is vloeibaar gemaakt aardgas gewild, als alternatief voor Russisch pijpleidinggas. Maar een dergelijk langetermijncontract met Qatar heeft Europa nog niet afgesloten. Er is onder meer terughoudendheid omdat wordt gevreesd dat contracten van erg lange duur de Europese klimaatdoelstellingen in de weg zouden staan.

Vorig jaar was China de grootste invoerder van lng wereldwijd. Door het strenge coronabeleid van Peking - wat er weegt op de economische groei - was er dit jaar minder vraag naar lng, maar verwacht wordt dat die vraag in 2023 weer zal aantrekken.

