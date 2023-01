De markt van fusies en overnames blijft boomen: vorig jaar waren er 405 operaties, een stijging met 5,7 procent tegenover 2021 en het hoogste aantal in zeker vijf jaar. Inzake transactiewaarde was 2022, met 14,4 miljard euro, het op één na beste jaar. Enkel in 2021 lag de waarde van fusies en overnames nog hoger (19,6 miljard). Dat blijkt uit het jaaroverzicht van consultant PwC.

Voor de gezondheidssector en de financiële dienstverlening was 2022 een recordjaar in termen van aantal fusies en overnames. PwC verwijst onder meer naar de overname van CellPoint door Galapagos, of van Cornhill door iBanFirst.

De consultant spreekt voor 2022 wel over 'een aanzienlijk ingewikkelder jaar', zeker in de laatste zes maanden. 'Onder meer door de energiecrisis schoot de inflatie de hoogte in. Centrale banken hebben wereldwijd de rente verhoogd en omdat de rente verder blijft stijgen, nemen ook de kapitaalkosten toe. De oorlog in Oekraïne en intense geopolitieke spanningen tussen de VS en China drijven de deglobalisering, met gevolgen voor de wereldwijde toeleveringsketens'.

Voor 2023 blijft de economische onzekerheid spelen en ook de rentetarieven blijven stijgen. Maar deze uitdagende omstandigheden kunnen ook unieke kansen creëren, bijvoorbeeld door een forse daling van de waardering van een bedrijf, of het feit dat de concurrentie afhaakt, meent PwC. Daarnaast is er nog veel geld aanwezig in de private equity-sector en zijn er veel kansen in de markt van familiebedrijven.

