Op de Future Food Tech-beurs in San Francisco werd vannacht Sparkalis voorgesteld. Het moet de eerste incubator ter wereld worden voor start-ups gespecialiseerd in innovaties voor de bakkerij-, patisserie- en chocoladesector. Dat zegt Sophie Blum, managing director van Sparkalis.

Sparkalis wordt geen traditionele incubator, waar de gekozen start-ups drie tot zes maanden intensief worden begeleid, waarna ze weer uitstromen. De nieuwe groeiversneller, die werd gelanceerd door het voedingsbedrijf Puratos Group, kiest voor een aanpak op maat, waarbij de begeleiding afhangt van de noden van de start-up. De incubator krijgt ook een investeringspoot, waarmee Sparkalis directe investeringen kan doen. Puratos Group geeft de grootte van dat fonds niet vrij, maar zegt wel dat het om zaaikapitaal gaat voor jonge bedrijven. Een prototype hebben volstaat al. Net als voor de begeleiding, kijkt Puratos Group ook voor de financiering voor elke start-up afzonderlijk wat de beste aanpak is.Het model voor de incubator is gebaseerd op de samenwerking van Puratos Group en het Gentse techbedrijf Local Tomorrow, dat met bakkersonline.be de lokale bakker, patissier en chocolatier helpt te digitaliseren. In 2018 investeerde Puratos Group in Local Tomorrow en integreerde het de technologie van de Gentse start-up met zijn eigen software. Dankzij de kennis en de verkoopteams van Puratos slaagde CEO Maxim Sergeant, de oprichter van Local Tomorrow, te internationaliseren. Het is een geslaagd voorbeeld van corporate venturing, de strategische samenwerking tussen een groot gevestigd bedrijf en een klein techbedrijf. "We willen cutting edge blijven. Met bakkersonline.be van Maxim hebben we ons model gevalideerd", zegt Sophie Blum. "Nu weten we hoe het moet."Sparkalis richt zich op start-ups die de bakkerij- patisserie- en chocoladesector gezonder, duurzamer en digitaler maken. Het mikt bijvoorbeeld op voedingsinnovaties met plantaardige producten en fermentatie, maar evengoed op het digitaal traceren van grondstoffen. "Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, hebben we een behoorlijk verfijnd begrip van wat de consument graag wil", legt Sophie Blum uit, die niet alleen managing director van Sparkalis is, maar ook marketingdirecteur van Puratos Group. "We hebben op basis van dat onderzoek bijvoorbeeld geïdentificeerd dat er veel interesse is voor meer plantaardige producten. Nu komt het erop aan uit te zoeken hoe we dat het beste aanpakken. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de textuur van de producten?"Het Belgische familiebedrijf Puratos Group, met hoofdzetel in Groot-Bijgaarden, telt meer dan 9000 werknemers en is aanwezig in meer dan honderd landen. Het bedrijf is gespecialiseerd in ingrediënten voor de bakkerij- patisserie- en chocoladesector en is bekend om zijn zin voor innovatie. Zo leidt het SpaceBakery, een consortium van zeven Belgische organisaties. In containers op de site van Groot-Bijgaarden experimenteren de zeven partners met technologie en technieken om de ingrediënten voor brood te kunnen maken op Mars.Ook voor Sparkalis wil Puratos Group werken met een netwerk van partners. Universiteiten, investeringsfondsen en incubatoren moeten mee zorgen voor de instroom van start-ups van overal ter wereld, en voor experts. De begeleiding door mentoren en experts zal zo veel mogelijk online gebeuren. Sparkalis heeft al een pijplijn met interessante bedrijven, maar de namen kan Sophie Blum nog niet vrijgeven: "Ik kan wel zeggen dat het op dit moment om Europese start-ups gaat. We gaan uit van enkele bedrijven per jaar, en dan kunnen we start-ups toevoegen naarmate we groeien."