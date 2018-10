Puratos en Bakkersonline bundelen krachten om warme bakkers wereldwijd te digitaliseren

Lang aanschuiven bij de warme bakker om op croissants te bestellen voor zondagochtend of wachten tot het winkelmeisje dat de bestelling van een taart voor volgende week in een groot boek opschrijft? Bakkersonline.be digitaliseert zulke processen. Op de site kun je een ambachtelijke bakker, patissier of chocolatier in je buurt zoeken, je bestelling plaatsen en ze later afhalen in de winkel of thuis laten leveren. Als iemand toch op een paar dagen op voorhand in de winkel bestelt, wordt de bestelling ingegeven op tablet of laptop. 's Nachts rolt de lijst van wat de bakker moet maken voor de volgende dag netjes uit de printer.

