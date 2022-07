Punch Powertrain, de Limburgse producent van versnellingsbakken, sloot een akkoord met de autogroep Stellantis (met de merken Citroën, Fiat, Opel en Peugeot) voor een nieuwe assemblagefabriek. Die moet de jaarlijkse productiecapaciteit verdubbelen tot 1,2 miljoen versnellingsbakken.

Punch Powertrain was tot voor enkele jaren het paradepaardje van de Limburgse auto-industrie. De onderneming, die versnellingsbakken maakt in zijn fabrieken in Sint-Truiden en China, groeide als kool. Maar sinds 2019 stapelt het bedrijf de verliezen op elkaar. Ook 2021 werd een verliesjaar. Bovendien daalde het aantal werknemers in België van bijna 1.100 in 2018 naar minder dan 500 eind vorig jaar. Maar naast de negatieve zijn er ook positieve signalen.Eén. Het succes uit het verleden stoelde op versnellingsbakken voor wagens met klassieke verbrandingsmotoren. Die productie verschoof volledig naar China. Het leidde tot herstructureringen in Sint-Truiden en de verhuizing van het machinepark naar de Chinese fabrieken. Dat leidde vorig jaar tot een waardevermindering van ruim 25 miljoen euro op die machines.Twee. Daarbovenop kwamen de effecten van de pandemie. De klanten van Punch Powertrain stelden door covid-19 projecten uit of annuleerden ze. De pandemie zette een bijkomende druk op de marges. Het deed de omzet dieper dalen, gekoppeld aan de daling van het aantal verkochte versnellingsbakken. Drie. De impact van de oorlog in Oekraïne is voor Punch Powertrain nog niet helemaal duidelijk, maar het conflict vertaalt zich alvast in stijgende grondstoffen- en energieprijzen. Vier. De eigenaar van Punch Powertrain is het Chinese Yinyi. Dat zat in slechte papieren, maar kreeg inmiddels nieuwe aandeelhouders. Maar door de recente nieuwe covid-19-uitbraak in China liep die juridische afwikkeling van het nieuwe aandeelhouderschap vertraging op. Het gevolg is dat Punch Powertrain ook een probleem heeft met zijn financiële schulden. Die bedragen 596 miljoen euro, waarvan 53 miljoen euro leasingschulden. Voor een bedrag van 100 miljoen euro moet Yinyi een bankgarantie geven, maar die was nog niet in orde, schreef de raad van bestuur half juni in zijn jaarverslag over 2021. Bovendien werd toen gemeld dat Punch Powertrain bepaalde afspraken over de terugbetaling van de schulden niet naleefde. Punch Powertrain kreeg uitstel tot eind september om dat in orde te brengen. Volgens een bron in het bedrijf "zijn alle afspraken met de banken inmiddels formeel goedgekeurd en getekend".Eén. De onderneming sleutelt al enkele jaren aan technologie voor versnellingsbakken voor hybride en elektrische wagens. Dat kost veel geld: het voorbije jaar alleen al ging 64 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling. De vestiging in Sint-Truiden speelt daarin een voortrekkersrol. Twee. Yinyi blijft geloven in zijn Limburgse dochter. Sinds 2019, tot eind mei dit jaar, kreeg Punch Powertrain bijna 207 miljoen euro toegestopt via een achterstelde lening van zijn Chinese aandeelhouder.Drie. Punch Powertrain heeft een joint venture met de beursgenoteerde autogroep Stellantis, met merken als Citroën, Fiat, Opel en Peugeot. Sint-Truiden maakt de versnellingsbakken voor de hybride en elektrische wagens van de autogroep. Eind dit jaar moet in Sint-Truiden de productie van de versnellingsbakken van de nieuwste generatie opstarten. De joint venture heeft ook al een fabriek in Frankrijk. En op 25 februari dit jaar, een dag na de invasie van Oekraïne, werd een akkoord ondertekend voor een nieuwe assemblagefabriek. Die moet de jaarlijkse productiecapaciteit verdubbelen tot 1,2 miljoen versnellingsbakken. Volgens een bron bij Punch Powertrain moet het akkoord voor de nieuwe fabriek wel nog formeel worden goedgekeurd en gecommuniceerd door Stellantis.