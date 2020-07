De producent van versnellingsbakken Punch Power Train uit Sint-Truiden leed vorig jaar zware verliezen. Een samenwerking met de Franse autogroep PSA (Citroën, Opel en Peugeot) moet vanaf dit jaar redding brengen.

Eind vorig jaar kondigde Punch Power Train, ooit een van de mooiste Limburgse groeiverhalen, een forse herstructurering aan. Terwijl het bedrijf de jaren voordien volop nieuwe werknemers zocht, werden plots ruim 300 ontslagen aangekondigd.Dat cijfer werd na enkele maanden onderhandelen herleid tot 138 ontslagen. Maar wat een kater voor Belgiës meest spraakmakende toeleveraar van de voorbije jaren. Met versnellingsbakken voor de auto-industrie in groeilanden, en dan vooral China, groeide Punch Powertrain als kool. Het aantal werknemers steeg van 180 in 2010, naar 1083 in 2018 in Sint-Truiden. In 2016 werd de Vlaamse onderneming voor 1 miljard euro verkocht aan de Chinese holding Yinyi. In maart van dat jaar werd Punch Powertrain bekroond met de Trends Gazelle-prijs als snelst groeiende grote onderneming.Maar na het toppunt volgde de crisis. De Chinese verkoop kreeg klappen. In 2018 daalde de verkoop van versnellingsbakken al met 43 procent, de omzet met 41 procent. In 2019 verslechterde de toestand verder. De verkoop van versnellingsbakken zakte met nog eens ruim 5 procent. De omzet uit die versnellingsbakken ging nog erger achteruit: ruim een tiende, tot 378 miljoen euro op een geconsolideerde omzet van 449 miljoen euro. De geconsolideerde omzet steeg lichtjes, maar dat blijkt vooral omzet die Punch Powertrain via zusterbedrijven in China haalt.De slabakkende Chinese automarkt is de hoofdzondaar voor de zwakke prestaties. De volumes en de productmarges staan onder druk. Nochtans leek Punch Powertrain de gouden graal beet te hebben. Sint-Truiden was de sleutelvestiging voor onderzoek&ontwikkeling en de bouw van kerncomponenten. Die werden vervolgens verscheept naar China, en daar geassembleerd in de fabrieken van Punch Powertrain in de Chinese steden Nanjing en Ningbo.Maar Punch Powertrain bleek te afhankelijk van de Chinese markt. Dat leidde vorig jaar (zie tabel) tot een verlies vóór belastingen van 133 miljoen euro. Omdat het bedrijf al twee jaar belastingen terugkrijgt, is het nettoresultaat beter.Gelukkig blijft de Chinese eigenaar geloven in zijn Limburgse dochter. Vorig jaar werd een achtergestelde lening van 100 miljoen euro omgezet in eigen vermogen. En dit voorjaar pompten de Chinezen nog eens 20 miljoen euro, via een achtergestelde lening, in Punch Powertrain. Ook met de banken - het bedrijf staat voor 350 miljoen euro in het krijt bij de banken - werd de aflossing van de kredieten herzien. Het Limburgse bedrijf krijgt respijt tot einde 2025 voor de afbetaling.Bovendien zou Punch Powertrain weer overeind moeten krabbelen. De samenwerking met de Franse beursgenoteerde autoreus PSA Groep wint steeds meer vaart. De Limburgers haalden vorig jaar al een groot contract binnen voor versnellingsbakken voor hybride wagens van de PSA Groep. Begin juni werd de samenwerking nog intenser, via een joint venture waarin Punch Powertrain 61 procent heeft. Die produceert de nieuwste generatie versnellingsbakken (de zogenaamde DT 2-transmissie) voor hybride en plug-in hybride wagens. Vanaf deze zomer zou de joint venture beginnen te draaien, niet alleen voor de Franse autoreus, maar ook voor externe klanten. Mededingingsoverheden in diverse landen moeten de joint venture weliswaar nog goedkeuren. Maar de Limburgers gingen daarvoor in zee met "een gerenommeerde antitrustadvocaat. Die heeft bevestigd dat het risico dat de mededingingsoverheden de joint venture verbieden uiterst klein is".Wat de impact wordt van de coronacrisis, blijft koffiedik kijken. Op de automarkt ziet Punch Powertrain dit jaar een omzetdaling met naar schatting 16 tot 27 procent. Zelf kende het bedrijf een aanzienlijke daling van de verkoop in het eerste kwartaal. Maar het tweede kwartaal was iets beter dan dat van vorig jaar. De fabrieken in China startten weer op in februari. In Sint-Truiden ging het weer vooruit vanaf april. Een direct overlevingsgevaar zou de coronacrisis niet mogen zijn voor de Limburgers.Een bestuurder bij Punch Powertrain is gematigd optimistisch over de toekomstperspectieven. De investeringen in O&O in Sint-Truiden voor de samenwerking met PSA Groep gebeurden grotendeels de voorbije jaren. De omzet die deze nieuwe ontwikkelingen zullen generen, is uiteraard iets voor de volgende jaren. De crisis in de Chinese autoverkoop kwam vanuit dat perspectief eigenlijk te vroeg. De verwachting was dat de groei met de nieuwe technologie, samen met PSA Groep, de Chinese slabakkende markt zou compenseren.De bestuurder is ook optimistisch over Jorge Solis. De Mexicaan werd begin oktober vorig jaar de CEO van Punch Powertrain. "Ik ben onder de indruk van de man en hoe hij dit schip door de storm leidt".