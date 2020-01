De Brusselse scale-up Proxyclick, actief in software voor bezoekersbeheer, haalt 15 miljoen dollar op voor zijn internationale doorbraak. Grégory Blondeau, de oprichter en CEO, verhuist met zijn gezin naar New York om die internationalisering in goede banen te leiden.

Verkopen zit de Brusselse ondernemer Grégory Blondeau in het bloed. Op de middelbare school verkocht hij al boxershorts en cassettes met compilaties van populaire muziek aan zijn medeleerlingen. De appel valt niet ver van de boom. Talenknobbel Blondeau - hij spreekt zes talen - groeide op in een ondernemersfamilie. Zijn ouders runden een kmo, de meeste van zijn neven en nichten zijn actief als zelfstandige.

...

Verkopen zit de Brusselse ondernemer Grégory Blondeau in het bloed. Op de middelbare school verkocht hij al boxershorts en cassettes met compilaties van populaire muziek aan zijn medeleerlingen. De appel valt niet ver van de boom. Talenknobbel Blondeau - hij spreekt zes talen - groeide op in een ondernemersfamilie. Zijn ouders runden een kmo, de meeste van zijn neven en nichten zijn actief als zelfstandige. Hoewel Blondeau naar eigen zeggen altijd al een eigen bedrijf wilde oprichten, begon de handelsingenieur zijn carrière bij het Duitse Siemens. Hij werkte voor de telecomtak van de technologiereus in München, Londen en Parijs.In 2000 keerde Blondeau terug naar Brussel, om er aan de slag te gaan bij verschillende start-ups. In 2008, op zijn 37ste, ging hij voor zijn droom en richtte het softwarebedrijf Proxyclick op. De starter pakte uit met een virtuele kantine, een onlinebestelplatform waarmee hij de leveringen van lunches aan bedrijven groepeerde. Voor de inkomsten rekende Blondeau op betalende abonnementen van de deelnemende bedrijven en op commissies op de bestellingen. Na een jaar regelde de start-up zo'n 10.000 maaltijden per maand. "We hebben lang naar het juiste businessmodel gezocht", vertelt Grégory Blondeau. "Oorspronkelijk wilden we een platform voor facilitymanagers uitbouwen met diensten zoals parkingbeheer, bezoekersmanagement, onderhoud en catering." In 2014 besloot Proxyclick te focussen op één dienst: de digitalisering van de bezoekersregistratie in bedrijven. "Ondernemingen zoals Tesla, Airbnb, Facebook en Apple gebruikten onze software. Het was duidelijk dat we iets met veel potentieel in handen hadden. Dat heeft geholpen om te kiezen voor het bezoekersbeheer en te stoppen met de rest", verklaart Blondeau. Die focus lijkt te werken. In 2017 haalt Proxyclick 3 miljoen euro op in een A-financieringsronde, onder leiding van het Berlijnse investeringsfonds JOIN Capital. "Daarmee zijn we gegroeid van vijftien naar vijftig medewerkers. We behoren tot de top drie in onze branche", stelt de CEO. Zijn software heeft al meer dan 30 miljoen bezoekers geregistreerd op 7000 locaties wereldwijd. Met de nieuwe kapitaalronde van 15 miljoen dollar, een B-financieringsronde onder leiding van de Amerikaanse investeerder Five Elms Capital en met inbreng van JOIN Capital, doet de Brusselse scale-up nu een stevige stap naar een internationale doorbraak. "We proberen onze positie in een snel groeiende markt te behouden en te versterken", duidt Grégory Blondeau. "We investeren verder in ons product, in verkoop en marketing, en we schroeven onze aanwezigheid in de Verenigde Staten en Azië op. Het aantal medewerkers moet in de komende twaalf maanden naar meer dan honderd." Hoeveel omzet zijn bedrijf draait, wil Blondeau niet kwijt. "De Verenigde Staten worden onze belangrijkste markt. Europa is goed voor de helft van onze omzet, de Verenigde Staten voor 40 procent", zegt hij. De ondernemer verhuist binnenkort met zijn vrouw en drie kinderen naar New York, om er de Amerikaanse activiteiten in goede banen te leiden. "We hebben er een team van tien mensen. Dat kan je vanuit Europa managen. Maar straks hebben we veertig mensen in de Verenigde Staten. Dan heb je ter plaatse management nodig. We hebben besloten dat zelf in handen te nemen." Zijn businesspartner, medeoprichter en chief product officer Geoffroy De Cooman zal de Brusselse activiteiten leiden. De Cooman beschrijft zijn kompaan als optimistisch en enthousiast. "Hij heeft een neus voor kansen en dat creëert waarde. Onze sterktes van vandaag zijn al jaren geleden gezaaid", zegt hij. Blondeau noemt zichzelf ongeduldig en ambitieus: "Geduld hebben is moeilijk in de technologiewereld. Je wilt dat alles snel vooruitgaat. Wij willen bewijzen dat het mogelijk is in België een wereldspeler te bouwen. Daarom moeten we investeren. We hebben hier meer technologiebedrijven zoals Collibra, Showpad en Proxyclick nodig. Dat helpt om mensen naar onze sector te halen, zodat iedereen kan groeien."