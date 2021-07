Proximus heeft in het tweede kwartaal zijn omzet weten te verhogen tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Het was al van het derde kwartaal van 2018 geleden dat het telecombedrijf daarin slaagde.

Het telecombedrijf, voor de helft in handen van de overheid, presteerde ongeveer in lijn met de verwachtingen van de analisten. Het tweede kwartaal van vorig jaar vormt een lage vergelijkingsbasis door de coronacrisis, waardoor het bedrijf nu een omzetgroei van 3 procent tot 1,37 miljard euro kan presenteren. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde wel nog met 3,7 procent tot 459 miljoen euro.

Het bedrijf zegt dat het 'sterke commerciële resultaten' heeft neergezet. 'In een zeer concurrentiële context hebben we onze belangrijkste klantenbasissen eens te meer laten aangroeien', zegt CEO Guillaume Boutin. Zo kwamen er 12.000 tv-klanten bij en 48.000 klanten voor postpaidabonnementen. Al 619.000 klanten nemen een Flex-bundel met verschillende diensten in één pakket, een stijging met 142.000 op drie maanden tijd. Het aantal vaste telefoonlijnen neemt wel sneller af: Proximus telt er nog 2,1 miljoen. Dat zijn er 9,8 procent minder dan een jaar eerder.

Ondertussen loopt de uitrol van het nieuwe en snellere glasvezelnetwerk volgens plan, zegt Proximus. Eind juni waren 621.000 woningen en bedrijven aansluitbaar. Op hetzelfde moment hadden 90.000 consumenten al ingetekend op een (duurder) Fiber-abonnement om van die hogere netwerksnelheid te kunnen genieten.

