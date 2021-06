Telecombedrijf Proximus verkoopt zijn hoofdkantoor aan Brussel-Noord, maar blijft er wel werken. Dat kondigt CEO Guillaume Boutin maandag aan in een persbericht. Het bedrijf heeft een shortlist van drie projectontwikkelaars opgesteld waarvan er eentje de site grondig zal renoveren, waarna Proximus een deel van het gebouw zal huren.

Sinds de coronacrisis en de omslag naar meer telewerk denkt Proximus na over zijn kantoorruimte. Het bedrijf deelde eerder al mee dat het flink zou gaan snijden in de kantooroppervlakte. CEO Guillaume Boutin kondigde aan dat hij de kantoren wou omvormen tot een 'nationaal netwerk van werkruimtes'.

Voor de hoofdzetel zag hij twee opties: in het eerste scenario zou Proximus de iconische torens in de Brusselse Noordwijk verkopen en elders in Brussel een kleinere kantoorruimte huren, in het tweede scenario zou Proximus een vastgoedspeler aantrekken om de huidige locatie te herontwikkelen.

Het telecombedrijf kiest voor het tweede scenario, blijkt maandag uit een persbericht. Het gebouw wordt verkocht aan een projectontwikkelaar na een 'traject van cocreatie met Proximus', waarna de site grondig wordt gerenoveerd. Het bedrijf huurt dan een deel van het gebouw terug.

Proximus schreef daarvoor een projectoproep uit. Op dit moment zijn nog drie kandidaten in de running om de site te herontwikkelen, 'van wie de voorstellen voor het creëren van een nieuwe werkplek het best aansluiten bij de visie van het bedrijf'. Het gaat om Immobel, Whitewood Capital en het consortium DWNTWN-4-Proximus, met de relatief jonge projectontwikkelaar Downtown Real Estate als drijvende kracht.

Groene zones

Bedoeling is om het gebouw alvast een pak groener te maken, benadrukt CEO Guillaume Boutin. 'De herontwikkeling van onze huidige werkruimtes past binnen onze ambitie om echt circulair te worden en zal ons helpen om onze uitstoot van broeikasgassen voor onze eigen activiteiten tegen 2030 tot nul te herleiden'.

In het persbericht is ook sprake van een 'open campusgevoel', 'tal van ruimtes bestemd voor samenwerking, informele hoekjes en groene zones om het welzijn van de werknemers te verbeteren en interpersoonlijke contacten te stimuleren'. Het project wordt eind dit jaar of ten laatste begin volgend jaar toegekend, waarna het tussen eind 2025 en eind 2026 voltooid zou moeten zijn.

Voor een geschatte verkoopprijs is het volgens woordvoerder Fabrice Gansbeke op dit moment nog te vroeg. Het is ook nog niet duidelijk welk percentage van het gebouw Proximus precies wil huren, al is er in het persbericht wel sprake van een reductie van de kantoorruimte met de helft. Proximus bezet er vandaag 105.000 vierkante meter.

