Proximus verhoogt winstverwachting

Proximus-CEO Dominique Leroy spreekt in een persbericht van 'goede commerciële en financiële resultaten in een competitieve markt'. Het bedrijf slaagde er in het derde kwartaal naar eigen zeggen in meer klanten te lokken voor haar belangrijkste producten. Zo won ze 8.000 internetklanten, 11.000 tv-afnemers en 32.000 mobiele klanten (postpaid).

De all-informules Tuttimus/Bizz All-in tellen nu 447.000 klanten (+38.000). De klantengroei leverde in België geen omzetwinst op, omdat Proximus minder mobiele toestellen verkocht.

De omzet daalde licht (-0,9 procent), maar de ebitda (inkomsten vóór interesten en belastingen) ging 1,1 procent hoger. Op groepsniveau was de onderliggende omzet stabiel (op 1,4 miljard euro) en lag de onderliggende groepsebitda 1,4 procent hoger (op 470 miljoen euro) dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

'Ondanks felle druk van de concurrentie kan Proximus stevige resultaten voorleggen voor de eerste negen maanden van 2018, met een onderliggende groepsebitda die tot hiertoe de verwachtingen van de onderneming overtreft', dankzij eenmalige gunstige elementen en lager dan verwachte roamingkosten, zo analyseert de groep.

Proximus trekt bijgevolg de jaarprognose voor die onderliggende groepsebitda op: die zal naar verwachting met 2 tot 3 procent groeien. Eerder werd er 'lichte groei' vooropgesteld. De groep zal begin december een interimdividend uitkeren van 0,50 euro per aandeel. Ze blijft bij het voornemen om over het hele boekjaar 2018 een brutodividend van 1,50 euro per aandeel uit te keren.