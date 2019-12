Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus, heeft niet gelogen op zijn cv. N-VA-Kamerlid Michael Freilich kon het cv inkijken. 'De onduidelijkheid ligt bij zijn vorige werkgever Vivendi', zegt hij aan De Tijd.

Dinsdag ontstond commotie over het cv van Guillaume Boutin. In de Kamercommissie Overheidsbedrijven moest hij toegeven dat hij geen 'Executive MBA' van de gerenommeerde Parijse managersschool INSEAD bezit. Michael Freilich vroeg daar opheldering over nadat was gesuggereerd dat zijn cv was opgesmukt. Ook Proximus ontkende dat Boutin bewust loog op zijn cv. Volgens het telecombedrijf maakte de communicatiedienst een fout. Een werknemer zou het INSEAD Customer Specific Program for executives sinds 2017 verkeerdelijk als 'executive MBA' vermelden op de website van Proximus.

Ongelukkige benaming

Dat antwoord was onvoldoende voor Freilich. Hij wilde de zaak pas laten rusten als hij het originele cv van Boutin kon bekijken. Proximus is eerder vandaag op die vraag ingegaan. In het cv staat dat Boutine een 'INSEAD executive MBA program for Vivendi' op zak heeft. Daarbij steekt een mail van Vivendi, waarin de Franse groep aangeeft dat dit de term is die ze gebruikt voor dat programma.

'Boutin heeft dus niet gelogen', besluit Freilich. 'Het gaat om een ongelukkige benaming van zijn vorige werkgever, waarmee de kous af is. Het is goed voor de geloofwaardigheid van het bedrijf dat Proximus zo transparant is tewerk gegaan.'