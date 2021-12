Proximus onderzoekt de beursgang van het Amerikaanse bedrijf TeleSign, dat volledig in handen is van het telecombedrijf. Dat meldt Proximus dinsdagavond in een persbericht.

Er zijn besprekingen gestart over een 'potentiële strategische transactie met betrekking tot TeleSign', klinkt het in de mededeling. In 2017 nam Proximus het Amerikaanse bedrijf over voor 230 miljoen dollar.

TeleSign levert beveiligingsdiensten aan enkele wereldspelers, waaronder Salesforce, Evernote en Tinder.

