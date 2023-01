Telecombedrijf Proximus gaat zijn dividendbeleid herzien. Bedoeling is om een 'gezonde financiële positie te behouden'. Er wordt ook fors bespaard: 220 miljoen euro de komende drie jaar.

Dat heeft het bedrijf maandagochtend voor opening van de beurs aangekondigd.

De dividendherziening kadert in een nieuw strategie voor de komende jaren waar het telecombedrijf mee uitpakt, 'bold2025' gedoopt. Dat moet "groei en waardecreatie op lange termijn genereren", klinkt het.

Proximus staat voor zware investeringen - in het bijzonder voor de uitrol van het glasvezelnet - en ziet door de torenhoge inflatie ook de kosten voor onder meer personeel en energie fors stijgen.

Halvering dividend, minder inkomsten voor schatkist

Concreet zal Proximus over het resultaat van 2023 een brutodividend uitkeren van 1,20 euro per aandeel, net als het voorbije jaar. Voor de resultaten van 2024 en 2025 wordt dat gehalveerd naar 0,60 euro per aandeel.

De Belgische staat heeft meer dan 53 procent van de aandelen van Proximus in handen. Een halvering van het dividend zal de schatkist jaarlijks als gevolg bijna 109 miljoen euro minder dividend opleveren voor de resultaten van 2024 en 2025.

Besparen, maar 'geen sociaal plan'

Proximus kondigt ook aan een tweede ronde van kostenbesparingen te activeren, voor een bedrag van 220 miljoen euro over de komende drie jaar. Dat moet de druk op de operationele uitgaven - wegens van de inflatie - beperken, klinkt het. Details over waar kosten zal worden bespaard, geeft het bedrijf niet.

"Er komt geen sociaal plan", aldus een woordvoerder. Banen zouden dus niet sneuvelen. Een deel van de besparingen komt onder meer van de verkoop van het Brusselse hoofdkantoor, de Proximus-torens.

Het plan voorziet in totaal voor meer dan 400 miljoen euro aan desinvesteringen.

Dat heeft het bedrijf maandagochtend voor opening van de beurs aangekondigd.De dividendherziening kadert in een nieuw strategie voor de komende jaren waar het telecombedrijf mee uitpakt, 'bold2025' gedoopt. Dat moet "groei en waardecreatie op lange termijn genereren", klinkt het.Proximus staat voor zware investeringen - in het bijzonder voor de uitrol van het glasvezelnet - en ziet door de torenhoge inflatie ook de kosten voor onder meer personeel en energie fors stijgen.Concreet zal Proximus over het resultaat van 2023 een brutodividend uitkeren van 1,20 euro per aandeel, net als het voorbije jaar. Voor de resultaten van 2024 en 2025 wordt dat gehalveerd naar 0,60 euro per aandeel. De Belgische staat heeft meer dan 53 procent van de aandelen van Proximus in handen. Een halvering van het dividend zal de schatkist jaarlijks als gevolg bijna 109 miljoen euro minder dividend opleveren voor de resultaten van 2024 en 2025. Proximus kondigt ook aan een tweede ronde van kostenbesparingen te activeren, voor een bedrag van 220 miljoen euro over de komende drie jaar. Dat moet de druk op de operationele uitgaven - wegens van de inflatie - beperken, klinkt het. Details over waar kosten zal worden bespaard, geeft het bedrijf niet. "Er komt geen sociaal plan", aldus een woordvoerder. Banen zouden dus niet sneuvelen. Een deel van de besparingen komt onder meer van de verkoop van het Brusselse hoofdkantoor, de Proximus-torens. Het plan voorziet in totaal voor meer dan 400 miljoen euro aan desinvesteringen.