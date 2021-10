Banx, de nieuwe bankapp die door Proximus en Belfius gezamenlijk werd ontwikkeld, wil zich van andere Belgische bankapps onderscheiden door de nadruk op duurzaamheid te leggen, blijkt dinsdag bij de voorstelling van het project. Het is de bedoeling om de klant inzicht te geven in de ecologische voetafdruk van zijn consumptiepatroon door bij elke uitgave of belegging die hij of zij doet de CO2-uitstoot te berekenen.

De lancering van Banx werd ongeveer anderhalf jaar geleden aangekondigd. Sindsdien is de wereld drastisch geëvolueerd, meer bepaald door de coronapandemie. Die heeft de digitalisering versneld en in Europa een bewustzijn gecreëerd rond het belang van eigen technologische en industriële innovatie, verklaarde Guillaume Boutin, de topman van Proximus tijdens een persconferentie. Ook de problematiek rond het klimaat is actueler dan ooit.

Duurzaamheid

De nieuwe bankapp Banx speelt in op die uitdagingen: ze is 100 procent digitaal en volledig lokaal ontwikkeld. Er wordt ook samengewerkt met Belgische partners. Maar misschien wel het meest vernieuwende is de nadruk op duurzaamheid. De klant krijgt inzicht in de klimaatimpact van zijn consumptiepatroon. 'We willen niet belerend zijn, maar mensen wel bewust maken en inspireren tot duurzame keuzes', klinkt het dinsdag.

Doconomy

De app maakt gebruik van technologie van Doconomy dat op financiële transacties, maar ook op dagelijkse producten een CO2-label plakt. Het bedrijf verwerkt nu al wereldwijd 90 miljoen berekeningen per maand. Klanten van Banx die bijvoorbeeld een vliegtuigticket boeken, zullen te zien krijgen hoeveel uitstoot die trip genereert. Voor andere betalingen zoals de aankoop van een koffie of een koelkast, zal veeleer gewerkt worden met CO2-gemiddelden.

Matthias Wikström, de topman van Doconomy, was dinsdag aanwezig op de voorstelling van Banx. 'Onze technologie is nog niet 100 procent perfect, maar het is wel een belangrijk startpunt. We lopen een marathon en geen sprint. Dankzij technologische innovatie en hoeveelheid data is het nooit makkelijker geweest om zijn consumptiegedrag te veranderen', merk hij op.

'Unieke samenwerking'

Volgens Marc Raissière, topman van Belfius, is de samenwerking tussen Proximus en Belfius 'uniek in Europa en misschien wel in de wereld'. Twee grote Belgische merken combineren hun sterktes. Proximus is ook het eerste telecombedrijf ter wereld dat samenwerkt met Doconomy. Banx staat open voor iedereen, dus niet alleen voor de huidige klanten van Proximus of Belfius. Klant worden, gebeurt volledig digitaal en duurt slechts enkele minuten.

Formules

De app biedt twee formules aan: een gratis model met één rekeningnummer en één contactloze debetkaart en de betalende optie (6,5 euro per maand), met extra rekeningen en betaalkaarten inbegrepen. Klanten kunnen ook beleggen in duurzame fondsen van Belfius, vanaf 25 euro per maand. Elke nieuwe klant krijgt de keuze om via partners Natuurpunt en Natagora een boom te planten of een duurzaam project te steunen. Trouwe klanten worden beloond met punten bij elk gebruik van de app, die vervolgens ingeruild kunnen worden voor kortingen bij een van de ecologische partners.

