Guillaume Boutin behaalde geen 'executive MBA' aan managementschool INSEAD. Volgens Proximus maakte de communicatiedienst een fout.

De nieuwe CEO van Proximus onderging gisteren een spervuur aan vragen in de Kamercommissie Overheidsbedrijven over zijn nieuwe functie. Daar werd hij ook aan de tand gevoeld over zijn diploma's. Trends-Tendances schreef twee weken geleden al dat de nieuwe CEO zijn cv zou hebben opgefleurd.

Proximus zegt nu de verwarring te begrijpen. Een 'materiële fout van het communicatiedepartement' zou het INSEAD Customer Specific Program for executives sinds 2017 verkeerdelijk als 'executive MBA' vermelden op de website van Proximus.

Diploma's

Het telecombedrijf benadrukt nog dat de diploma's van Boutin voor zijn benoeming als CEO twee keer gecontroleerd werden. Een eerste keer in 2017 toen hij werd aangeworven als Chief Consumer Market Officer. De tweede keer gebeurde een aantal maanden geleden door headhunter Russel Reynolds.

'Het is voor iedereen vanaf het begin duidelijk dat de bijkomende opleiding, die Dhr. Boutin bij INSEAD volgde, een programma voor hogere kaderleden van Vivendi was en niet de INSEAD executive MBA als dusdanig', aldus Proximus in het bericht. 'In zijn interviews en assessments heeft Dhr. Boutin hier nooit enige twijfel over gecreëerd.'

Nog volgens het communiqué behoudt de Raad van Bestuur van Proximus het volste vertrouwen in Boutin: 'We zijn overtuigd van zijn competenties en vaardigheden en is er zeker van dat hij de juiste persoon is om Proximus te leiden doorheen de transformatie die het bedrijf doormaakt.'