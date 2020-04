Proximus zal de abonnementskosten van kmo's die geen gebruik hebben gemaakt van hun lijnen tijdens de coronacrisis, terugbetalen. Dat heeft CEO Guillaume Boutin gezegd tijdens de aandeelhoudersvergadering van het telecombedrijf.

'Kleine bedrijven die geen gebruik hebben gemaakt van hun lijnen en die financiële steun wensen, krijgen de mogelijkheid om een creditnota voor een maand te krijgen voor de abonnementskosten van hun diensten', antwoordde Boutin op een vraag van een aandeelhouder.

De zelfstandigen en kleine bedrijven moeten de geste wel zelf aanvragen bij Proximus. Op de website van de provider staat daarvoor een formulier. In de kleine lettertjes op de site staat dat de korting maximaal 150 euro kan bedragen. Voor middelgrote en grote bedrijven zegt Proximus geval per geval een oplossing te zullen aanbieden op basis van individuele aanvragen. Particulieren krijgen tijdelijk meer data en belminuten, en een selectie gratis films op aanvraag.

De telecominfrastructuur is cruciaal voor de vele thuiswerkers in de coronacrisis. Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck benadrukte dat de netwerkstabiliteit permanent wordt opgevolgd. 'Dankzij belangrijke investeringen in het verleden, zijn er geen noemenswaardige problemen, ook al is het verbruik op de vaste en mobiele netwerken met meer dan 50 procent gestegen.'

