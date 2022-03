Terwijl de politiek zich nadrukkelijk in de problemen heeft gewerkt door snelle winsten voorop te stellen en moeilijke dossiers te laten verrotten, blijkt een bedrijf zoals Elia wel in staat de toekomst vorm te geven, zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Ongetwijfeld hebt u het al gezien of gehoord, of misschien was u er zelfs live bij. Sinds woensdagavond 16 maart is Chris Peeters, de CEO van de elektriciteitsnetbeheerder Elia, de 37ste Trends Manager van het Jaar.

Zonder het 'colloque singulier' te willen schenden, kan ik u gerust vertellen dat aan de beslissing van de jury een boeiend debat is voorafgegaan. Dat kan ook moeilijk anders, gelet op de kwaliteit van de genomineerden. Met Jacques Vandermeiren, Lieve Mostrey, Stefaan Gielens, Anita Van Looveren en Chris Peeters stonden vijf uitstekende kandidaten op de shortlist. Zo hoort het ook. De kwaliteit van de laureaat wordt mee bepaald door de kwaliteit van de opponenten. En door de kwaliteit van de jury. Dat zijn negen onbetwistbare toppers uit het bedrijfsleven en de universitaire wereld - onder wie vijf vrouwen -, met Bart Desmet (Ageas, VBO, ...) als voorzitter. Alleen ondergetekende vertegenwoordigde de redactie. Die onafhankelijkheid maakt van de onderscheiding 'Trends Manager van het Jaar' de Oscar van het Belgische bedrijfsleven.

Proficiat, Chris Peeters. U hebt ons vertrouwen.

De nieuwe laureaat staat in het brandpunt van de actualiteit. Dat was al een tijdje zo, omdat België al twintig jaar worstelt met zijn energiebeleid. Maar de oorlog in Oekraïne zet alles op scherp. Vanuit Elia komt enkel professioneel commentaar naar buiten. Niet politiek gekleurd en wars van emotionaliteit. Dat alleen al is een kunst. Elia herhaalt telkens weer 'technologieneutraal' te zijn. Het bedrijf straalt kennis en vertrouwen uit over de bevoorradingszekerheid. Als Chris Peeters zich sterk maakt dat het licht in elk energiescenario blijft branden, slaapt een mens al veel geruster.

Maar de ware redenen waarom de keuze op Chris Peeters is gevallen, liggen natuurlijk bij het parcours dat hij en 'zijn' bedrijf de afgelopen zes jaar hebben afgelegd. De nieuwe Trends Manager van het Jaar heeft van de klassieke netbeheerder Elia een wendbare, internationale speler gemaakt met een focus op duurzaamheid en digitalisering. Elia is een van de meest innovatieve netbeheerders van Europa. Het werkt aan oplossingen om de vraag en het aanbod van - steeds meer duurzame - energie op elkaar af te stemmen. De consument zal zijn energieconsumptie kunnen optimaliseren in functie van aanbod en prijs. Dat is essentieel om van de energietransitie een voordeel te maken. Elia is ook een internationale speler geworden. Het bedrijf had al een participatie in het Duitse 50Hertz, maar Chris Peeters heeft die opgetrokken tot 80 procent. Hij zet in op samenwerking over de sectoren en de landsgrenzen heen. En hij gelooft heilig in internationale energienetwerken. Sinds 2020 verbindt Elia de elektriciteitsnetten van Duitsland en Denemarken. Voor onze kust investeert het bedrijf in een energie-eiland dat België veel beter zal verbinden met duurzame-energieproducenten rond de Noordzee. En tegen 2032 wil de Duitse dochter 50Herz 100 procent hernieuwbare energie in haar net integreren. Al die stappen verraden een uitgesproken visie op de energiemarkt van de toekomst. Die zal elektrisch, duurzaam en slim zijn.

Het verhaal van Chris Peeters raakt duidelijk grond, binnen het bedrijf en daarbuiten. In zes jaar tijd is de beurskoers van Elia verviervoudigd. Ongetwijfeld stemt dat veel aandeelhouders - en zeker ook de publieke, gemeentelijke participanten - bijzonder gunstig. Energiebeleid is nu eenmaal een kwestie van ver vooruit durven te kijken. Terwijl de politiek zich nadrukkelijk in de problemen heeft gewerkt door snelle winsten voorop te stellen en moeilijke dossiers - zoals de kernuitstap - te laten verrotten, blijkt een bedrijf zoals Elia wel in staat de toekomst vorm te geven. Daarom alleen al wens ik u van harte proficiat, Chris Peeters. U hebt ons vertrouwen.

