De productie van de Boeing 787 zal begin mei hervat worden in de staat South Carolina, heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer maandag gemeld.

De productie werd begin april stilgelegd door de corona-epidemie, en eerst was de bedoeling om die op 23 april weer op te starten. 'De meeste medewerkers zullen terugkeren op 3 of 4 mei', kondigde Boeing maandag aan in een verklaring. De fabrikant roept personeelsleden die kunnen thuiswerken op om dat te blijven doen. 'De gezondheid en veiligheid van onze werknemers, hun families en onze gemeenschap is onze gezamenlijke prioriteit', zei Brad Zaback, de topman van het 787-programma. Hij verzekert dat voor de mensen die terug naar de werkplek komen beschermingsmateriaal voorzien zal worden, en dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen zijn om weer aan de slag te kunnen gaan.