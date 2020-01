De productie bij weefmachineproducent Picanol ligt mogelijk nog de rest van de week stil, nadat het bedrijf getroffen werd door een cyberaanval. Het aandeel op Euronext Brussel wordt voorlopig opgeschort.

De weefmachineproducent Picanol uit Ieper meldt dinsdagnamiddag er alles aan te doen om de cyberaanval die het maandag te verduren kreeg op te lossen. 'Op basis van de huidige situatie houdt Picanol Group er evenwel rekening mee dat er deze week niet meer geproduceerd zal worden', klinkt het.

Het bedrijf zit vandaag samen met de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie om te overleggen over de aanpak van de cyberaanval op het bedrijf. Maandagochtend kreeg het bedrijf namelijk de melding dat hun systeem was gehackt met ransomware, een gijzelsoftware. De aanval veroorzaakt een ernstige verstoring van de activiteiten in Ieper, Roemenië en China.

De hackers zijn vermoedelijk uit op losgeld in ruil voor het vrijgeven van de systemen. Ze vroegen het bedrijf maandag al om contact op te nemen, maar daar ging de directie van Picanol uiteindelijk niet op in.

Momenteel werkt Picanol samen met externe experts om de aanval op te lossen en de impact op zijn activiteiten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Intussen heeft het bedrijf de maatregel 'werkloosheid wegens overmacht voor zowel arbeiders als bedienden' ingevoerd. De vestiging in Ieper telt 1.500 medewerkers.

Aandeel opgeschort

Dinsdagmorgen werd ook de handel in het Picanol-aandeel opgeschort op de beurs van Brussel. Het Picanol-aandeel klokte maandag af op 65,00 euro, een verlies van 0,31 procent in vergelijking met vrijdag.

